Opération de Sébastien reportée

L’opération au biceps droit que devait subir Sébastien Bouchard, le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul, le lundi 28 août a été reportée le samedi suivant, ce qui inquiète le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul. « J’ai hâte que cela finisse. J’ai passé presque 24 h à jeun lundi dernier avant de me faire dire que l’opération est reportée. Même si je sais que c’est un médecin spécialiste qui s’occupe de mon cas, j’ai hâte de savoir ce qui en est. Plus ça prend du temps à me faire opérer, plus je m’inquiète pour ma réhabilitation après », confie Sébastien.

Il faut comprendre que, selon ce que nous a confié Sébastien, la blessure qu’il s’est infligée lors d’un entrainement le jeudi 17 août serait bénigne pour le commun des mortels, mais peut affecter plus gravement un boxeur professionnel. Si elle guérit mal, la déchirure du biceps peut diminuer la flexibilité et la force de son bras droit, celui dont il se sert pour mettre KO ses adversaires.