«On souhaite partir le projet à La Malbaie à la mi-juin» – Pierre Michaud

Depuis le 1er mars, la nouvelle Résidence des Bâtisseurs Baie-Saint-Paul accueille ses premiers résidents. Pour le promoteur Pierre Michaud, tout se déroule comme prévu et la réponse de location est excellente. Place maintenant au projet de La Malbaie!

« On espère lancer La Malbaie à la mi-juin, au plus tard le 1er août. Nous sommes à finaliser les plans et devis et nous souhaitons aller en soumission bientôt. Nous avons embauché une personne pour la location et loué un local à Place Charlevoix à partir du 1er mai pour rencontrer les personnes intéressées à venir chez nous » a précisé M. Michaud en entrevue.

« Notre objectif pour La Malbaie est de livrer le projet à l’automne 2018. Nous regardons pour un complexe de 170 unités, un peu semblable à Baie-Saint-Paul », soutient M. Michaud. Il dit attendre la finalité des plans avant de quantifier les coûts de construction de ce projet, qu’il compare à celui mené à Baie-Saint-Paul cette année.

20 M $ d’investissements

Selon la compagnie, la réalisation du projet actuel bénéficiera aux retraités autonomes et semi-autonomes de Charlevoix. Lorsque mené à terme, il aura nécessité un investissement de plus de 20 M $, créant une cinquantaine d’emplois permanents.

Située sur la rue Alfred-Morin, la Résidence des Bâtisseurs Baie-Saint-Paul compte 180 unités de logement, des studios et appartements de différentes grandeurs répartis sur quatre étages.

Elle dispose d’ascenseurs, d’aires communes climatisées, d’une piscine intérieure et d’un spa, d’une salle de billard, d’une salle de conditionnement physique, d’une salle de cinéma, de salons communs, d’une bibliothèque et d’une chapelle afin de répondre aux exigences des Petites Franciscaines de Marie, qui ont amorcé leur déménagement. Dimanche dernier, c’était d’ailleurs la dernière célébration dans le temple de la maison-mère de la congrégation. Quatre religieuses par jours sont transférées dans leurs nouveaux appartements.

24 heures sur 24

Les résidents auront accès, entre autres, à des services de restauration, d’animation et de loisirs, d’entretien ménager et de soins 24 sur 24. Une unité de soins ultramoderne a été aménagée à l’intention des personnes en perte d’autonomie.

La sécurité des lieux est assurée par un système électronique de contrôle d’accès, un système de caméras, des détecteurs de fumée dans chaque logement et aire commune, un système intégré de gicleurs, une génératrice d’urgence, la disponibilité de bracelets d’alerte mobile et la présence de membres du personnel à toute heure du jour.

L’arrivée des résidents s’échelonnera sur une période d’environ deux mois. Les personnes désirant réserver un logement ou effectuer une visite doivent prendre rendez-vous.

Le Groupe Résidences des Bâtisseurs a comme mission de développer et d’administrer des résidences pour personnes retraitées en région, partout au Québec. Existant depuis 2003, il est aussi présent à Chambly, Coaticook, Louiseville, Québec, Sept-Îles, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Rivière-du-Loup, et bientôt La Tuque.