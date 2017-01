Et si on dansait le rockabilly ?

Crédit photo : Gracieuseté Rockabilly Charlevoix

Style de danse rétro énergique et entraînant, le rockabilly jive a fait son apparition dans la région depuis un an grâce à l’école de danse Rockabilly Charlevoix. Les fondateurs de l’école, Nicolas Tétreault et Bénédicte Fournier , annoncent d’ailleurs le retour des soirées Rockabilly chez Tony et Charlo les jeudis à partir du 26 janvier prochain.

Envie de vous trémousser sur des airs endiablés d’Elvis Prelsey et Chuck Berry? C’est votre chance! Les soirées auront lieu au Tony et Charlo dès 19h toutes les deux semaines. Dès 19h30, un bref cours d’initiation à la danse Rockabilly Jive. Aucune habileté en danse n’est requise et il n’est pas nécessaire de vous présenter avec un partenaire bien que le rockabilly jive soit d’abord une danse de couple.

Amoureux de la danse, Nicolas Tétreault et Bénédicte Fournier, ont été formé à l’école Estrie Rockabilly. ILs ont participé à plusieurs évènements de danse dans la province et se sont mesurés à d’autres amoureux du jive lors de compétitions. Monsieur a d’ailleurs gagné la première place dans la catégorie Jack’n Jill Lead à l’événement Shake Sherby and Roll en 2013. L’école offre des cours au Carrefour Culturel Paul-Médéric depuis mai dernier.

Les soirées sont gratuites et si vous avez la piqûre, il sera possible de s’inscrire pour les cours de niveau 1 débutant le 6 février. Suivez la page Facebook de Rockabilly Charlevoix pour tous les détails et….dansez !

Vous pouvez aussi contacter le duo au 819-347-9944 ou par courriel à rockabilly.charlevoix@gmail.com