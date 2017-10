Odile Comeau, candidate à la mairie de Saint-Iréné

– e

(EM) Odile Comeau, candidate à la mairie de Saint-Irénée, a rendu public la semaine dernière le programme qu’elle propose aux électeurs, dans sa campagne en vue d’obtenir le siège du maire sortant Pierre Boudreault.

Dans un pamphlet qu’elle entend bientôt distribuer aux portes et mettre en ligne, Mme Comeau dit vouloir offrir une alternative aux citoyens qui décideront comment va s’exercer l’administration municipale durant les quatre prochaines années.

« La charge fiscale par résidence et le taux d’endettement sont élevés à Saint-Irénée comparés aux municipalités voisines de même taille. Pour répondre aux besoins des citoyens en respectant leur capacité de payer, il faut faire des choix éclairés. Il faut déterminer quels investissements auront la priorité, quand, comment et avec quels professionnels nous allons les faire et comment nous allons les financer », écrit-elle.

« La municipalité a besoin d’une nouvelle énergie et je suis la bonne personne pour cette transition », a souligné Odile Comeau. Elle s’engage à renforcer les liens de collaboration avec les organismes et les comités de citoyens, développer relève compétente et dynamique au conseil, de même que s’impliquer activement auprès de la MRC de Charlevoix-Est. Agroéconomiste de formation, elle siège au conseil à Saint-Irénée depuis 2013.

Elle entend créer des conditions favorables au développement d’activités agricoles et commerciales qui mettent en valeur le territoire et le savoir-faire des entrepreneurs et faire en sorte de faciliter l’accès aux meilleures technologies de communication.

Quant aux services municipaux, elle pense que la municipalité peut les offrir à des coûts raisonnables et équitables. « Le citoyen de Saint-Irénée est en mesure de recevoir le meilleur et le plus courtois service possible », a-t-elle ajouté.

Des chiffres

La charge fiscale moyenne des résidences d’un logement est de 2 431 $ à Saint-Irénée alors qu’elle est de 1 790 $ aux Éboulements et 1 842 $ à Saint-Siméon.

L’endettement total net à long terme par unité d’évaluation est de 4 555 $ à Saint-Irénée alors qu’aux Éboulements, l’endettement est de 1 737 $ et à Saint-Siméon, de 1 613 $.

L’évaluation uniformisée des immeubles imposables est passée de 115,6 à 130,9 millions de 2013 à 2016. La part du secteur agricole est de 8%, celle du secteur commercial et industriel, 13%, résidentiel, 71 % et les autres usages, 8 %.