Ode à l’hiver le 25 février…

Le Casino de Charlevoix présente encore cette année son spectacle pyromusical gratuit, Ode à l’hiver dans l’environnement enchanteur du Havre de Pointe-au-Pic, le 25 février à compter de 20h30 à La Malbaie.

Ode à l’hiver rend hommage aux charmes de la saison hivernale et aux paysages féeriques que présentent le fleuve glacé et les montagnes enneigées de la région de Charlevoix. À l’image de l’an dernier, la thématique du spectacle tourne autour de la fête. Au-delà de la magie des feux d’artifice, la trame musicale sera donc de nouveau axée sur des pièces rythmées et actuelles, qui promettent de faire bouger et danser.

Le spectacle dure environ 25 minutes. Pour des raisons de sécurité, la rue du Quai et le chemin du Havre seront fermés à la circulation automobile entre 18 h et 22 h et un service de transport par autobus gratuit sera alors offert pour conduire les spectateurs avec rapidité et efficacité.

Pour profiter de ce service, les gens sont invités à utiliser les stationnements du Centre commercial Charlevoix ou de l’École secondaire du Plateau. De 18 h à minuit, les autobus effectueront des allers et retours continus entre ces stationnements et le site du spectacle.

L’orchestration des feux dans le ciel de La Malbaie sera une fois de plus l’œuvre de l’entreprise québécoise FAE Pyrotechnie. Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, celle-ci est reconnue pour la qualité artistique du déploiement pyrotechnique, grâce à un équipement à l’avant-garde de la technologie en matière de synchronisation des feux avec la musique. Mentionnons également que la trame sonore du spectacle sera diffusée en direct sur les ondes de la station radiophonique CIHO-FM 96,3.

La Société de développement commercial (SDC) de Pointe-au-Pic continue à se mobiliser fièrement pour ajouter à la magie du spectacle, en présentant l’événement Art’ifice sur glace, en après-midi et en soirée. Les activités (jeux gonflables, glissade, sculpture sur neige, atelier familial de création, balade en voiture à cheval et autres) se dérouleront à la Place des glaces, aménagée tout près du Musée de Charlevoix. Pour permettre de goûter pleinement aux charmes de Charlevoix, un choix d’établissements d’hébergement est proposé sur le site ForfaitsCasino.ca.

« Ode à l’hiver, c’est plus qu’un spectacle; c’est aussi une occasion de célébrer les charmes et les plaisirs de l’hiver! À la suite des nombreux commentaires d’appréciation recueillis l’an dernier, nous voulons recréer une atmosphère de fête, avec de grands succès musicaux qui feront bouger les gens, sous une pluie de feux éblouissants! », soutient Philippe Chantal, directeur général du Casino.