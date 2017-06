Nouvelle sérigraphie de Claude Le Sauteur sur papier St-Gilles

La Papeterie St-Gilles a récemment lancé une nouvelle sérigraphie d’un dessin progressif intitulée Jos Monferrand présenté dans l’exposition L’atelier de Claude Le Sauteur, qu’il est possible de visiter au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. La sérigraphie sera reproduite sur papier St-Gilles et sera accompagné du texte de la chanson de Gilles Vigneault.

Un total de 100 exemplaires ont été conçus pour cette première édition. « Cette collaboration s’inscrit dans la continuité des missions de la Papeterie et du Musée de faire découvrir l’art et de la rendre accessible, a mentionné Claude Letarte, directeur général de la Papeterie. Le concept que nous avons développé est de collaborer avec les musées pour créer un produit unique, associé à une exposition. Les deux principaux musées de Charlevoix ont accepté avec enthousiasme cette approche et nous souhaitons qu’elle fasse « boule de neige » et qu’au fil des ans plusieurs musées du Québec auront annuellement une édition sur papier St-Gilles. »

La sérigraphie en une seule couleur a été utilisée pour la reproduction comme le dessin original de Claude Le Sauteur. La planche de travail permet de voir la progression du travail de base de l’artiste vers la création d’un personnage. La sérigraphie est disponible à la boutique du Musée et à la Papeterie St-Gilles.