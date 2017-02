Nouvelle présidence au conseil d’administration du Domaine Forget

Après 2 mandats à la présidence du c.a. du Domaine Forget, Louis Bhérer cède sa place à Louise St-Pierre, jusqu’ici membre du comité exécutif et vice‐ présidente du Domaine Forget. Elle siège au conseil d’administration depuis 2012.

Mme St-Pierre a mené une carrière florissante dans les domaines des technologies de l’information et des télécommunications. Elle a quitté depuis peu la présidence et le poste de chef de la direction de Cogeco Connexion.

Louis Bhérer fait absolument confiance à sa successeur. « À titre de président du conseil d’administration, vous devez planifier la relève des administrateurs et des officiers et identifier le moment le plus opportun pour procéder à de tels changements. Nous venons de compléter notre planification stratégique des cinq prochaines années et madame St‐ Pierre dispose de toutes les qualités pour réaliser ce plan», a commenté celui qui a choisi de ne pas s’engager pour un 3e mandat à titre de président. Il accompagnera cependant Mme St-Pierre durant la transition puisqu’il demeure membre du c.a. à titre de président sortant. Il apportera de plus son soutien pour la mise en œuvre du plan stratégique 2016‐2021.

Le travail et l’apport considérable de Louis Bhérer, membre du conseil d’administration depuis 2000 et du comité exécutif depuis 2004, au développement du Domaine a été souligné par les administrateurs de la corporation. «Au cours de son mandat à la présidence, le Domaine Forget a connu un développement harmonieux et un essor important, plus particulièrement par la construction du Pavillon Paul‐Lafleur, résidence pour les étudiants inaugurée en juin 2013, l’introduction des arts visuels avec la tenue de la biennale Sculptures en Charlevoix, l’augmentation de la clientèle internationale de l’Académie de musique et de danse et des assistances au Festival international, du nombre et de l’envergure des partenariats et des bénéfices records réalisés ces dernières années au déjeuner‐ bénéfice annuel du Domaine », spécifie-t-on dans l’avis de nomination de Mme St-Pierre. Celle-ci se dit «ravie d’accepter ce nouveau défi ». Elle est la première femme à assumer la présidence du conseil d’administration du Domaine Forget.



Une récompense pour le pavillon Paul Lafleur

Nominé dans deux catégories, Revêtements extérieurs et Bâtiment multirésidentiel, le pavillon Paul-Lafleur du Domaine Forget a été récompensé dans la seconde catégorie lors du gala des Prix d’excellence Cecobois 2017. La remise des prix s’est tenue au Palais Montcalm de Québec le 2 février. Son « audace, sa sobriété et la sensibilité envers son environnement tant naturel que bâti » sont les principaux critères qui ont séduit les membres du jury. Inauguré en juin 2013, le bâtiment héberge à chaque été les étudiants de l’Académie internationale de musique et de danse le complexe et compte 30 chambres (60 lits) à utilisation saisonnière.