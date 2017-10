Une nouvelle cour pour l’école Marie-Reine

Par Jean Sébastien Tremblay

Les élèves de l’école primaire Marie-Reine de Saint-Hilarion peuvent maintenant profiter d’une nouvelle cour d’école. La réalisation de ce projet, dont le coût total atteint 22 700 $, est le fruit des efforts concertés de la commission scolaire de Charlevoix, des parents et de plusieurs entreprises et organismes du milieu.

Ce projet de réaménagement est né en 2014, alors que des parents siégeant sur l’organisme de

participation des parents (o.p.p.) de l’école ont constaté le besoin chez leurs jeunes d’avoir une

cour offrant une plus grande variété de modules de jeux. Ceux-ci ont alors mobilisé le milieu

scolaire et la communautaire afin de réaliser le projet. Cette mobilisation a pris la forme d’une

campagne de financement, de recherche de commanditaires et d’une participation active aux

travaux manuels nécessaires à la réfection de la cour.

Depuis l’installation des nouveaux modules de jeu, Cindy Raymond, directrice adjointe

d’établissement, constate des changements significatifs dans les récréations des élèves.

Effectivement, ces derniers sont maintenant très actifs et utilisent pleinement les nouveaux

modules de jeu à leur disposition.

Plus de détails à venir dans l’édition papier du Charlevoisien…