Un nouvel attaché politique pour la députée Caroline Simard

Crédit photo : Gracieuseté

Daniel Robichaud, qui travaillait depuis 5 ans au Domaine Forget à titre de chargé de projet et de coordonnateur de la billetterie, se joint à l’équipe de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme Caroline Simard. Titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en histoire, M. Robichaud a siégé au conseil d’administration du Comité touristique des Éboulements – Saint-Joseph-de-la-Rive et au conseil d’établissement de l’Acte les Marées Montantes.

« Je suis très fier de me joindre à une députée engagée et à l’écoute qui a la conviction que nous pouvons ensemble faire une différence pour notre région! », a mentionné le nouvel attaché politique sur Facebook.

Il sera plus particulièrement affecté aux dossiers impliquant les ministères de l’Éducation, du Loisirs et du Sports, de la Santé et des Services sociaux et des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation pour l’ensemble de la circonscription.

« Daniel est notamment reconnu pour son sens de l’organisation, sa polyvalence et son professionnalisme. De plus, il connaît très bien les diverses réalités de Charlevoix, puisqu’il y vit et y travaille depuis plusieurs années. Ses compétences contribueront à assurer notre mission de toujours mieux répondre aux attentes des citoyennes et citoyens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, d’autant qu’il a un intérêt marqué pour la politique », a commenté Caroline Simard. Daniel Robichaud est entré en fonction le 16 janvier et sera rattaché au bureau de circonscription de Charlevoix, situé à Baie-Saint-Paul.