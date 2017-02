Nouveaux feux sonores à Baie-Saint-Paul

Des feux sonores ont été installés tout récemment à l’intersection de la route 138 et du boulevard Raymond-Mailloux. Cet appareil de signalisation indique aux personnes non voyante ou mal voyante qu’ils peuvent traverser la voie en toute sécurité. « Il y a un son émis en continu pour permettre aux gens qui ont des problèmes de vision de repérer les interrupteurs. Une fois à côté, la personne appuie sur le bouton et attend que le son change. Quand le son devient différent, elle peut traverser en sécurité tant qu’elle entend ce signal qui est standard dans toute la province », explique Patrice Foster du ministère des Transports du Québec.

D’autres installations du genre vont être installés dans un avenir rapproché aux intersections suivantes : rue Forget et Boulevard Fafard, rue Sainte-Anne et le pont Leclerc et sur la 138 au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste, devant la pharmacie Jean-Coutu. « Ce sont des intersections qui ont été ciblées par le plan d’action Municipalité amie des aînés comme étant dangereuses pour des handicapés visuels par les personnes du comité », rapporte Luce-Ann Tremblay de la ville de Baie-Saint-Paul.

Un premier feu sonore était déjà en fonction depuis un certain temps sur le territoire de la ville, devant la bibliothèque René-Richard.