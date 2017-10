Un nouveau refuge pour les animaux de la SPCA Charlevoix ! (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Le 13 octobre 2017, la SPCA Charlevoix a procédé à l’inauguration officielle de ses nouveaux locaux de Saint-Hilarion. D’une superficie d’u peu plus de 2000 pieds carrés, les nouvelles installations modernes ont été conçues afin de favoriser le confort des animaux et des personnes désireuses d’en adopter un. Ariane, directrice générale de l’organisme se réjouissait de la qualité des équipements et des améliorations apportées. En effet, un déménagement était nécessaire considérant que les installations de La Malbaie étaient devenues vétustes. Le bâtiment a été construit au coût de 300 000 $, financé par un prêt bancaire obtenu grâce à la signature d’un contrat de service à long terme avec les municipalités de Charlevoixouest et avec la MRC de Charlevoix-est.