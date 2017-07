Un nouveau parc pour les familles de Baie-des-Rochers

Les familles du secteur de Baie-des-Rochers dans la municipalité de Saint-Siméon ont maintenant accès à un parc d’amusement pour leurs enfants. En 2016, la Corporation de divertissement et de développement de Baie-des-Rochers a reçu de l’aide financière pour réaliser ce projet qui a coûté près de 30 000 $.

Un terrain de fer et de pétanque a aussi été aménagé. La Corporation a reçu une contribution non remboursable de 14 815 $ provenant de Développement économique Canada pour les régions du Québec par l’entremise du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) et la municipalité de Saint-Siméon a contribué à la même hauteur que le gouvernement fédéral.

De plus, le centre des loisirs a été rénové. Toutes les fenêtres ont été changées, une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite a été aménagée et la galerie a été refaite entre autres. Ce projet n’aurait pu se réaliser sans une subvention de 20 000 $ du gouvernement du Canada via le Programme nouveaux horizons pour les aînés (PNHA).

Pour célébrer la réalisation de ces projets, la Corporation invite la population à participer à un barbecue le samedi 22 juillet. Cette journée permettra aussi d’inaugurer les aires de jeux.