Nouveau CHSLD : chaleureux et accueillant

Le nouveau centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Baie-Saint-Paul a été inauguré aujourd’hui, par la députée de Charlevoix, Caroline Simard, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette.

Le nouveau centre, situé dans le même bâtiment que l’hôpital toujours en construction, aura nécessité au bas mot un investissement de 82,5 M$. Les usagers rencontrés sont heureux, ils trouvent l’endroit chaleureux, éclairé et accueillant.

L’âge de la clientèle varie entre 40 et plus de 100 ans. Le complexe a été subdivisé en micros milieux de vie répartis sur trois étages de façon à regrouper les gens dont les limitations se ressemblent.

Le CHSLD accueille les personnes hébergées jusqu’ici dans l’hôpital existant et au Centre d’hébergement Pierre-Dupré depuis le 6 juillet. Ce dernier pourra maintenant être rénové et affecté à un autre usage, celui de première ligne de type CLSC.

« Je suis très heureuse d’inaugurer ce nouvel espace qui offrira une meilleure qualité de vie aux aînés et aux personnes vulnérables de la circonscription, de dire Caroline Simard. Cet édifice est un exemple de ce qui se réalise quand nous travaillons tous ensemble, ce à quoi je me suis engagée auprès des citoyens. Ce milieu accueillant saura assurément plaire aux usagers, à leur famille et au personnel du CHSLD, car les gens de chez nous méritent ce qu’il y a de mieux. »

« Nous voulons que les espaces soient à la fois accueillants, sains, sécuritaires et fonctionnels. Le nouveau CHSLD de Baie-Saint-Paul s’inscrit dans cette vision. Je suis très heureux pour les usagers et leurs familles, qui pourront profiter de ces installations modernes et efficaces. », a fait savoir le ministre Barrette.

« Ce projet de CHSLD est devenu un incontournable dans la région de la Capitale-Nationale, à plus forte raison pour des installations hospitalières. Nous en avons profité pour concevoir des locaux fonctionnels et conviviaux, ce dont profiteront à la fois les usagers et les membres du personnel », a quant à lui exprimé François Blais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, par l’entremise du communiqué de presse.

Le CHSLD compte 103 lits, dont un de répit-dépannage.