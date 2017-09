Nouveau blogue pour une designer d’ici

Gabrielle Ouellet-Fortin met à profit ses talents de designer en lançant un blogue mettant en valeur des produits uniquement locaux. Ainsi, elle s’amusera à transformer le décor d’une pièce de son appartement selon une thématique différente par mois, jusqu’en janvier prochain.

Un article sera publié par mois sur le site web www.gabrielledesigner.ca. Chaque parution présentera une pièce de son appartement qu’elle aura décorée uniquement avec des objets provenant de commerçants de Charlevoix. L’objectif du projet est d’abord de stimuler l’achat local en donnant de l’information sur les produits et les entreprises d’ici, plus précisément dans le commerce de détail lié à la décoration. Le projet du blogue « Le Local » se veut un point de rencontre entre les consommateurs locaux qui achètent en ligne et les détaillants locaux.

« Comme designer d’intérieur et comme consommatrice, je suis quotidiennement confrontée aux problèmes de l’achat local. Que ce soit pour un client ou pour moi-même, il m’est difficile de pouvoir acheter en ligne ni même de pouvoir faire du webrepérage avant de me déplacer en magasin», dit-elle, pour expliquer l’élément déclencheur.

Elle souhaite créer des décors inspirants qui inciteront les lecteurs du blogue à se déplacer en boutique: « Les gens s’informent en ligne avant d’effectuer leurs achats. J’espère donner assez de visibilité aux produits sur mes plateformes web pour qu’ensuite les gens aient le goût de se déplacer dans nos magasins.»

Des partenaires

Le projet « Le Local » est réalisé grâce à la participation de la Boutique Inspiration du BMR Henri Jean et fils. Partenaire principal du blogue, le commerce offre une variété de produits partout dans Charlevoix. Cette collaboration permet à la designer Gabrielle O.Fortin de présenter des décors qui sont accessibles et abordables.

La boutique Autour du Pot ainsi que la Boutique de la Galerie d’art Iris, deux commerces situés à Baie-Saint-Paul, offrent déjà la possibilité d’acheter en ligne quelques-uns de leurs produits. Très populaires auprès des touristes, leur collaboration au blogue leur permettra de se faire davantage connaître auprès des consommateurs charlevoisiens.

Originaire de La Malbaie, Gabrielle a étudié en design d’intérieur au Cégep de Garneau à Québec, avant de parfaire ses connaissances à l’Université du Québec à Montréal, en design de l’environnement. Elle a alors exploré différentes facettes : le design industriel, le design architectural et le design urbain.

À la conclusion de ses études en 2013, elle revient s’installer dans Charlevoix où, un an plus tard, elle y démarre son entreprise ‘’Gabrielle O. Fortin Designer’’.