Nos nageurs se démarquent

Les deux équipes de natation interscolaire de Charlevoix ont fait de belles performances lors de leur compétition de dimanche dernier à la piscine des Compagnons de Cartier.

Du côté des Tacons du Centre éducatif Saint-Aubin, Jeanne Desmeules a terminé la journée avec une quatrième, une cinquième et une treizième position. Marion Sylvain de son côté a remporté deux médailles d’argent et une de bronze. Jolyane Lavoie termine la fin de semaine avec une sixième, une neuvième et une seizième place. Jérôme Simard a monté sur la première marche du podium en plus de finir avec une quatrième et une huitième place. Thomas Tremblay a remporté deux médailles d’argent et plus de terminer quatrième à une des épreuves. Éloi Simard a obtenu trois cinquièmes positions.

Finalement, l’équipe du relais benjamin masculin composée d’Éloi Simard, Thomas Tremblay, Hubert Valiquette et Mathis Lamontagne a terminé deuxième.

Pour les Rafales de l’école secondaire du Plateau, Florence Caron a terminé avec une dixième position et Marielle Dufour, une neuvième. Marianne Brassard et Édouard Fortin Rousseau ont chacun remporté une huitième place. Michaëlle Desgagnés est revenue avec une sixième et une neuvième position. Finalement, Élisabeth Bussière a gagné deux médailles d’or et une d’argent.