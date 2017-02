Nos bûcherons font un tabac au Carnaval… de Québec

Cinq Charlevoisiens adeptes des compétitions de bûcheron ont fait étalage de leur savoir-faire au Carnaval de Québec. Le public et la direction de l’événement ont été charmés.

Par Gilles Fiset

Charles-Henry Gagné, notre célèbre bûcheron, accompagné de Johanne Marier, Steeve et Omer Gagné, Martin Gagnon et Steeve Gagné de Notre-Dame-des-Monts, a procédé à des démonstrations de techniques de bûcheron du 3 au 5 février à Québec pour le Carnaval. Ils ont sur le site du Camp à Jos, devant la Grande Allée, non loin du Parlement. « On faisait quatre démonstrations par jour, de midi à cinq heures. On commençait avec les vielles techniques comme la sciotte, puis on passait aux façons de faire moderne comme les coupes avec des scies à chaîne. On terminait notre présentation en faisant un concours de construction de petites chaises à partir d’un billot de bois avec nos scies mécaniques », explique Charles-Henry Gagné, un peu déçu de ne pas avoir fait de lancer de la hache. « On nous l’a interdit parce que c’était trop dangereux, il y avait trop de monde », dit M. Gagné. Selon lui, le public a grandement apprécié les présentations de son groupe. Une affirmation confirmée par la directrice générale du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond. « Ç’a été un très très grand succès populaire », confie-t-elle au téléphone, lors de l’entrevue. « Ces gens-là m’ont bien épatée en créant une chaise à partir d’un morceau de bois avec une scie mécanique. Je ne pensais pas qu’ils pouvaient être aussi précis », ajoute la directrice générale qui a assisté à une des démonstrations.

C’est par l’entremise du Rodéo de Charlevoix que Charles-Henry et sa troupe ont été contactés par le Carnaval de Québec. « On a été engagé par un promoteur qui connaissait ce que l’on faisait au Rodéo de Charlevoix et qui nous a demandé de venir à Québec pour le Carnaval », révèle M. Gagné.

C’est pour présenter une activité qui ferait le lien entre les traditions du passé et la vie présente que l’organisation du Carnaval a retenu les talents de nos bûcherons, selon Mélanie Raymond.

Il est encore trop tôt pour savoir si nos cinq Charlevoisiens seront de retour pour une prochaine édition de l’événement. Mme Raymond dit attendre de faire le bilan de celui de cette année avant de s’avancer sur le sujet.