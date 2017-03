Neufs projets routiers dans Charlevoix

C’est le lundi 13 mars que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a fait l’annonce des projets retenus dans la région de Charlevoix par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette annonce fait suite à celle faite dimanche dernier par le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, au sujet des investissements routiers dans la région de la Capitale-Nationale pour la période 2017 à 2019.

Neuf projets ont été retenus pour la région de Charlevoix, les voici donc. Saint-Urbain : reconstruction du pont au-dessus de la rivière Le Gros Bras sur la route 381 et réfection de la chaussée sur la même route. Petite-Rivière-Saint-François : asphaltage d’une portion de la route 138 entre la limite municipale de Baie-Saint-Paul et le kilomètre 438. La Malbaie : asphaltage de sections de la route 138, soit le secteur du boulevard Malcom-Fraser, le secteur Saint-Fidèle et la route 362. L’Isle-aux-Coudres : asphaltage de divers tronçons des chemins des Coudriers et de la Baleine. Baie-Sainte-Catherine: asphaltage de la route 138. Les Éboulements/Saint-Irénée : asphaltage de la route 362. Il est à noter que chacun de ces projets est évalué entre 1 et 5 millions de dollars à l’exception de la reconstruction du pont de Saint-Urbain qui lui se situe entre 5 à 10 millions. Les coûts précis de chacun des projets ne peuvent être connus, car des appels d’offres vont être lancés.

Voici une présentation de la députée Caroline Simard des étapes à respecter pour définir un projet routier.