Naufrage du Leecliffe Hall: mission accomplie pour les plongeurs

Trésor du patrimoine collectif pour les uns ou objet de recueillement pour les autres, la plaque et la cloche du Leecliffe Hall reposent désormais au Musée maritime de Charlevoix.

Par Gilles Fiset

« Pour nous, c’est la fin d’une histoire, mais surtout la fin d’un an de secret. On ne voulait pas rendre ça public avant la signature du prêt au Musée soit effectué », confie Sébastien Pelletier, un des cinq plongeurs qui ont remonté la cloche et la plaque du Leecliffe Hall. « On est content parce que pour nous, c’est une façon d’assurer la pérennité de la mémoire collective et de rencontrer les descendants des victimes du naufrage, surtout ceux dont les corps n’ont pas été retrouvés. Remonter la cloche et la plaque leur a permis de disposer d’objets de recueillement pour sceller leur deuil. On a été en mesure de leur offrir ça », ajoute-t-il.

La carcasse du vraquier reposait au fond du Fleuve par plus de 150 pieds de profondeur. La plaque et la cloche ont été remontées le 15 juillet 2016 par l’équipe des Plongeurs d’épaves techniques du Québec qui exploraient les restes du Leecliffe Hall cette journée-là. « Les gars sont d’abord allés inspecter l’avant du navire, l’endroit où, sur les photos, on voyait la cloche. Mais ils ne l’ont pas trouvé. Alors on s’est dit qu’elle s’est peut être décrochée de son socle quand le bateau a touché le fond, et effectivement, on l’a trouvé sur le pond et assez loin de son emplacement original. La cloche commençait à se souder à l’épave et si on était revenu dans dix ans pour la chercher, elle aurait peut être été complètement soudée et impossible à remonter », raconte M. Pelletier.