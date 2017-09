Naufrage du Leecliffe Hall: la boucle est bouclée

Après 53 ans, le drame du Leecliffe Hall, qui a sombré en emportant trois marins, connait son dénouement à Saint-Joseph-de-la-Rive.

Par Gilles Fiset

Samedi dernier, la petite municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive a été le théâtre d’un hommage en trois temps à de tristes événements qui se sont déroulés au large de Cap-aux-Oies le 5 septembre 1964 : le Leecliffe Hall, un vraquier de plus de 220 mètres de longueur, et l’Apollonia entraient en collision, causant le naufrage du premier et la mort de trois de ses marins : Guy Descheneaux, Jean-Louis Desjardins et Michaël Modrak. Les corps de ces deux derniers n’ont jamais été retrouvés.

L’hommage a commencé par une messe à la mémoire des victimes et a été suivi par le dévoilement d’une plaque commémorant le naufrage. Le tout s’est terminé par la cérémonie confirmant le prêt à durée indéterminée de la cloche et de la plaque du navire au Musée maritime de Charlevoix. Les deux artéfacts font désormais partie du patrimoine maritime collectif. « On voulait que ces deux pièces reposent dans un musée et soient admirées par tous », confie Sébastien Pelletier, un des cinq plongeurs qui a remonté les deux objets à la surface (voir autre texte).

Je n’oublierai jamais

Pour les parents des victimes, particulièrement ceux de Jean-Louis Desjardins et Michaël Modrak dont les corps n’ont jamais été remontés à la surface, ce fut un moment particulièrement émouvant.

« C’est comme si les souvenirs revenaient à la surface. Ça m’émeut. Jean-Louis méritait ça. Les trois marins décédés méritaient ça. Il fallait que la cérémonie se fasse », a confié, Françoise, la conjointe de Jean-Louis Desjardins. « La soirée avant le drame, j’ai entendu aux nouvelles qu’il y avait eu une collision entre le Leecliffe Hall et l’Apollonia. Je veillé toute la nuit avec mes parents, mes amis et monsieur le curée. Le lendemain ils m’ont appelée pour me dire que mon mari était mort. À ce moment, je n’étais plus moi-même. Je me demandais ce que j’allais devenir avec les enfants. C’est le genre de chose qui change le cours d’une vie. J’y pense à tous les jours depuis », a raconté la dame de 86 ans lors de la cérémonie, les larmes aux yeux.

L’événement de samedi était le premier du Circuit des naufrages, une initiative du Musée maritime de Charlevoix pour commémorer les tragédies maritimes de la région. Il a été organisé par les responsables du Musée en collaboration avec un passionné de la mer, le capitaine à la retraite Hubert Desgagnés.

Pour en apprendre plus sur l’accident, lisez l’excellent article de la journaliste Émélie Bernier sur le site Web du journal : lecharlevoisien.com/le-destin-du-leecliffe-hall-en-bref/.

La famille du marin décédé Jean-Louis Desjardins entourant la cloche du Leecliff Hall : Lyne, Renée, Jasmine, Judith et Emma Dejardins avec à l’avant Françoise, l’épouse de Jean-Louis.

Les plongeurs qui ont remonté la cloche et la plaque du Leecliffe Hall : Sébastien Savignac, David Tavares, Sébastien Pelletier, Jean-Pierre Richard et Stéphan Sénécal. Un moment de grande émotion : l’épouse d’un des deux marins décédés dont on n’a jamais retrouvé le corps, Françoise Desjardins, touchant la cloche du Leecliffe Hall.

La plaque du Leecliffe Hall

La plaque commémorative du naufrage à Saint-Joseph-de-la-Rive