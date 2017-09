Nadine Tremblay tente sa chance comme conseillère à Clermont

Nadine Tremblay, qui fait notamment partie du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Charlevoix, veut relever un nouveau défi en se présentant comme conseillère municipale du district numéro 3 de la ville de Clermont.

Native de Saint-Siméon, Nadine Tremblay habite à Clermont depuis 1982. « Je m’implique beaucoup dans les différentes activités parascolaires et les sorties scolaires de l’école. Je suis très active et les loisirs me tiennent à cœur. Je m’occupe aussi des activités de financement de l’école afin que les loisirs coûtent le moins cher possible aux parents. J’ai d’abord une première motivation comme maman; je m’implique à l’école depuis que mes deux filles sont à la maternelle. Je connais la région de Charlevoix de fond en comble et nous faisons de nombreuses activités ensemble sans avoir à payer. »

Nadine Tremblay travaille à temps partiel comme adjointe administrative chez Transport Marcel Dufour et s’occupe de la tenue de livres. «J’ai fait le choix de travailler moins pour être plus présente auprès de mes filles. Je considère que mes diverses implications m’ont préparée dans ma décision de me présenter comme conseillère. J’aime aider les autres. J’ai des idées et je crois aussi que ce serait bénéfique pour la ville de Clermont d’avoir davantage de femmes autour de la table. Par exemple, je crois que l’on peut faire plus dans l’organisation des activités, des loisirs et pour attirer des touristes. J’ai débuté le porte-à-porte et mes idées sont bien accueillies par les gens »

Soulignons en terminant que Jean-Marc Tremblay est présentement le conseiller municipal de ce district. Il se présentera à nouveau, le Journal le rencontrera à ce sujet cette semaine.