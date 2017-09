Une multitude d’activités au Centre des femmes de Charlevoix

Le Centre des femmes de Charlevoix a lancé sa programmation lors de la Fête de la rentrée hier. Comme nouveauté, l’organisation propose des rencontres aux femmes enceintes, où elles pourront cuisiner des plats simples tout en jasant. D’autres activités sont aussi prévues pour les familles.

Le groupe «Les p’tits pains au four» débutera le 27 septembre. Il permettra d’échanger sur les hauts et les bas de la grossesse. Les repas cuisinés sont aussi un moyen de favoriser le retour après l’accouchement. Les papas et les enfants pourront participer à cette activité. Les femmes sont aussi invitées à venir s’amuser lors des vendredis après-midis en folie, jeux de société, tricot, jeux de poche et plus encore.

Une programmation réservée aux familles est aussi prévue grâce au groupe Agir ensemble pour nos enfants. Des ateliers sur différentes thèmes sont proposés en plus de plusieurs sorties extérieures dont une pour la cueillette de pommes, qui aura lieu le 4 octobre à L’Isle-aux-Coudres. « C’est un milieu de vie ici et les femmes peuvent venir nous voir en tout temps, a mentionné le coordonnatrice Chantale Dufour. Nous nous adaptons aux femmes qui ont des besoins particuliers. Nous débutons aussi un nouveau groupe pour le programme Vision Travail pour celles qui se questionnent sur leur avenir et/ou leur emploi. »

Cette formation commencera le 18 octobre et se poursuivra jusqu’en avril et ce, du mercredi au vendredi. Le Centre des femmes collabore également avec le Réseau des proches aidants de Charlevoix pour offrir huit ateliers. Ces derniers s’adressent aux personnes qui prennent soin d’un proche. L’inscription est obligatoire auprès de Martine au 418-665-7567pour participer aux ateliers. Pour les activités du Centre des femmes de Charlevoix, les inscriptions peuvent se faire par Facebook ou au 418-435-5752.