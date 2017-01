MRC et Saint-Aimé-des-Lacs se rencontreront…

Claire Gagnon, la mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, aura la chance de discuter de l’évaluation des résidences sur son territoire au regard du nouveau rôle déposé l’automne dernier.

Pierre Girard, directeur général de la MRC, a confirmé que les rôles sont habituellement très bien faits et il est tout à fait normal qu’il y ait un certain questionnement : « C’est un processus normalisé effectué conformément à la législation et il y a un pourcent de marge d’erreur. Je vais rencontrer dans un premier temps Mme Gagnon pour prendre des informations et expliquer la démarche. Nous verrons les actions à poser par la suite ».

Il ajoute qu’il y a toujours des doutes et souvent ils surviennent parce que des résidences dans l’environnement immédiat ont été vendues à fort prix et cela a une incidence directe. L’évaluation se fait par rapport à l’analyse du marché. Advenant une insatisfaction, il y a un processus de contestation à suivre.