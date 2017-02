MRC de Charlevoix: nouveau véhicule de désincarcération

D’ici l’automne 2017, les responsables de la MRC de Charlevoix prévoient faire l’acquisition d’un nouveau camion de transport pour le matériel de désincarcération au coût estimé de 90 000 $. « On espère vendre le camion actuel pour 20 000 $ environ, ce qui réduirait d’autant le montant de l’emprunt à faire », explique Karine Horvath, directrice générale de la MRC de Charlevoix.

Ce nouveau véhicule sera du même genre que celui utilisé actuellement, mais aura une capacité de charge plus grande et l’accès au matériel sera facilité. « Ça va être un camion de style “pick-up” comme celui que l’on a actuellement, mais avec des roues doubles pour supporter un poids de charge plus élevé. On veut aussi que tous les outils soient accessibles par les côtés, facilement », affirme Alain Gravel, chef du service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul.

Le camion actuel est en fonction depuis 2009 et les inspecteurs de la SAAQ l’ont déclaré en surcharge lors de la dernière inspection. « Le camion actuel est fonctionnel actuellement, mais la SAAQ l’a déclaré en surcharge. Il faut dire qu’il était près des limites de charge lors de son achat en 2007 et, avec les années, de nouveaux outils se sont ajoutés. Il y a deux ans, on a rajouté des outils de désincarcération pour les camions, qui sont beaucoup plus lourds par exemple », explique M. Gravel.

Diverses caractéristiques du nouveau camion réduiront son poids, maximisant ainsi la quantité de matériel pouvant être transporté. Le nouveau camion sera doté d’un moteur à essence, plus léger que le moteur diésel du véhicule actuel, et il sera pourvu d’une boîte en fibre de verre au lieu d’une boîte de métal comme c’est le cas en ce moment.