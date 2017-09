La MRC de Charlevoix-Est adopte son PDZA

La MRC de Charlevoix-Est a adopté son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) révisé lors de la dernière séance du conseil des maires. Un nouveau plan d’action a été élaboré et prévoit la création d’une table de concertation agricole qui réunira les principaux acteurs concernés par la vitalité et le développement de la zone agricole locale

Cette table fait suite aux demandes, manifestées lors du forum du 5 avril 2017, par des partenaires qui souhaitaient davantage de concertation et d’occasions d’échanges entre les acteurs régionaux. Elle permettra entre autres d’établir un plan de communication pour la mise en valeur de l’agriculture locale en plus de prévoir la tenue d’une activité de réseautage annuelle sur l’agriculture locale et le PDZA. Cette activité réunira les intervenants locaux et les acteurs du milieu agricole.

Aussi, une vingtaine d’actions ont été priorisées et ont été réparties en six grandes orientations. On y retrouve notamment l’importance d’accompagner et de stimuler les entreprises agricoles et agroalimentaires existantes et en démarrage dans leur développement. La mise en marché des produits régionaux sera aussi favorisée en plus d’augmenter les points de ventes locaux.

Rappelons que la MRC de Charlevoix-Est a adopté un premier PDZA en 2011, dont 9 actions ont été reconduites. La version officielle du document sera bientôt disponible.

Plus de détails dans la prochaine édition du Journal.