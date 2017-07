Le Mousse Café est ouvert, vive le Mousse Café!

Après une collecte de fonds réussie, le Mousse Café a ouvert ses portes ce matin, 4 juillet, dans le tout nouveau local 2140 du 63, rue Ambroise-Fafard, soit à la Maison Mère Baie-Saint-Paul. Un événement de lancement festif aura lieu le 15 juillet à 9 h 30.

Le Mousse Café est un café-lunch accessible à tous avec une vocation ludique et créative. Cuisine de proximité, jeux de société, ateliers créatifs, espace de jeux pour les tout-petits et ambiance décontractée sont au rendez-vous. Une grande bibliothèque de jeux de société est mise à la disposition des clients. Une boutique y est aménagée (en plus de la boutique en ligne) avec du matériel créatif et des articles pour enfants, en grande partie conçus au Québec. Sept personnes y trouveront du travail à temps plein et partiel, dès cet été.

Objectif dépassé

Les responsables ont atteint 110 % de leur objectif dans la campagne de financement qui a pris fin le 8 juin dernier. Plus de 160 personnes y ont contribué. Lancée le 28 avril dernier, l’objectif de la collecte était d’amasser 6000 $ pour l’amélioration de l’environnement ludique du café.