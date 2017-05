Mort de Thierry Leroux: des lacunes dans l’intervention

L’intervention policière du 13 février 2016 comportait des lacunes et celles-ci seraient la principale cause du décès du policier. « À la suite de son enquête, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) retient comme principale cause que la démarche d’intervention policière visant à maîtriser un individu suicidaire et armé comportait des lacunes », est-il inscrit dans le communiqué rendu public le mardi 23 mai au matin.

L’enquête établit comme seconde cause de la mort de Thierry Leroux les deux blessures par balle infligées durant la fatidique soirée.

Suite aux conclusions des enquêteurs, des recommandations ont été faites. « La CNESST a demandé à l’employeur du policier décédé, le Service de police de Lac-Simon, d’améliorer le système de communication des policiers sur le terrain et d’élaborer des directives de travail sécuritaires pour ses policiers », est-il inscrit dans le communiqué.

Les événements

Thierry Leroux et son collègue se sont présentés à une résidence du Lac-Simon suite à un appel pour coup de feu. Après avoir discuté avec une personne à l’extérieur, les deux policiers décident de pénétrer à l’intérieur de la résidence dans laquelle plusieurs personnes sont présentes. Pendant que le policier Leroux discute du haut des escaliers avec une personne au sous-sol, son collègue parle avec d’autres occupants pour savoir s’il y a des armes à feu dans la maison. Tout d’un coup, le collègue de Thierry Leroux entend son partenaire descendre les escaliers en trombe, puis des cris et des coups de feu. Il fait sortir les occupants de la maison et retourne dans la résidence pour apercevoir le policier Leroux étendu dans l’escalier. Suite à une demande de renfort, plusieurs policiers descendent au sous-sol et découvrent les corps inanimés de Thierry Leroux et de celui de l’auteur présumé des coups de feu.