Moment de vérité pour Dylane Foster

Dylane Foster, représentante du Centre d’études collégiales en Charlevoix (CÉCC) lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle, vivra son moment de vérité alors qu’elle occupera les planches de la salle Albert-Rousseau de Québec ce samedi le 18 mars.

À chaque année, cet évènement d’envergure permet aux étudiants de se dépasser dans une discipline artistique et de montrer leur savoir‐faire. À l’issu du spectacle, où 12 collèges de l’Est du Québec sont représentés, deux finalistes se rendront à la finale nationale en avril.

La partie hors concours est assurée par l’humoriste Benoit Paquette. Quelques billets au coût de 15,50$ sont disponibles en communiquant avec Martine Tremblay (418 665-6606, # 4107).

Cégeps en spectacle est une production du RIASQ, une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications.