Un mois d’activités se termine à l’église Murray Bay

Plusieurs activités ont souligné les 150 ans de l’église protestante Murray Bay, dont un concert avec les étudiants du Domaine Forget, le dévoilement d’une plaque commémorative par la Ville de La Malbaie et la démonstration par des artisans locaux de leur savoir-faire. Les festivités se sont terminées dimanche avec la messe de clôture.

Ces différentes activités ont permises de faire des liens entre les estivants et les gens de La Malbaie. « Notre famille vit ici depuis plusieurs générations a indiqué, John Bross, qui fait partie du comité organisateur. Nous sommes tous membres de l’église et c’est important pour nous qu’elle fasse partie de l’héritage culturel. Les gens pourraient venir ici pour écouter des concerts ou des conférences. Cette église fait partie de notre histoire et de celle de la ville de La Malbaie.»

Rappelons que l’église de Murray Bay a été construite par Hubert Warren, l’oncle de l’architecte Charles Warren. La première messe y a été célébrée en 1867. Charles Warren a travaillé avec l’architecte new yorkais I.S. Phelps Stokes pour recouvrir l’église de pierres en 1910. Le Président Taft a dirigé un service commémoratif pour les paroissiens qui ont été tués durant la Première Guerre mondiale en 1919. Quelques années plus tard, en 1924, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles et à l’inhumation de l’auteur William Hume Blake, traducteur de la version anglaise de Maria Chapdelaine.