Mode et spectacle au profit de Génésis

Ressource Génésis revoit la façon de financer ses activités en tenant trois nouvelles activités au cours des prochaines semaines, soit le Bal en folie, le spectacle du magicien Martin Rozon et la Mode à petit prix.

Le Bal en folie se tiendra le samedi 4 février à Ressource Génésis au 367 sur la rue St-Étienne de La Malbaie. Cet événement sera une occasion pour les jeunes filles de magasiner leur robe de bal de finissantes à des prix plus que compétitifs. Selon Johanie Bisson, intervenante, Ressource Génésis a mis la main sur 80 robes de la Boutique Lyna, de Saint-Georges-de-Beauce. « Il y a aussi plusieurs robes de soirée en vente », soutient-elle, tout en précisant que les demoiselles peuvent dès maintenant prendre rendez-vous en appelant au 418 665-3912 ou par la page Facebook de Ressource Génésis et se présenter à partir du 31 janvier au local de l’organisme.

Toujours dans le domaine du vêtement, Mode à petit prix se tiendra le jeudi 16 mars dans les locaux de Ressource Génésis, entre 19 h et 21 h. « Nous avons tous des vêtements dont nous sommes tannés de voir même si nous les possédons depuis peu. Nous avons trouvé une façon originale de les recycler et de se gâter en même temps. Il suffit d’apporter ces vêtements et pour chaque morceau vous recevrez un coupon qui vous permettra de vous procurer un morceau qui sera offert. Si vous n’avez pas de vêtements que vous désirez délaisser, il est possible de venir à la soirée et de vous procurer un morceau au coût de 5 $ », explique Mme Bisson.

Les personnes intéressées à participer à cet événement doivent apporter leurs vêtements entre le 26 janvier et le 9 mars. « Nous voulons contrôler la qualité des produits pour obtenir une qualité dans l’offre », souligne l’intervenante.

Humour et magie

Enfin, le magicien et humoriste Martin Rozon se donnera en spectacle le 22 avril à 19h30 à l’Hôtel au Petit Berger de La Malbaie. Les billets se vendent au coût de 40 $ chez Ressource Génésis à La Malbaie et à la Boutique Text’style, à Clermont. « Nous fondons beaucoup d’espoir avec ce spectacle », a conclu Mme Bisson