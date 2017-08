Mission accomplie pour la pièce «Ben voyons donc Germaine»

Les représentations de la pièce de théâtre «Ben voyons donc Germaine» tirent à leur fin à l’Auberge La Coudrière de L’Isle-aux-Coudres. La metteure en scène et comédienne, Jany Fortin qui incarne Germaine Trépanier, est très heureuse de l’assistance et de l’accueil des insulaires. « Pour nous, on peut dire mission accomplie », a-t-elle indiqué.

Mme Fortin a co-écrit cette pièce de théâtre avec son conjoint Pierre Lainesse, qui incarne cinq personnages. «Nos attentes étaient modestes vu que nous n’étions pas connu des gens de L’Isle-aux-Coudres, a-t-elle ajouté. Nous avions comme mandat d’augmenter l’assistance par rapport à la pièce de théâtre précédente. Il y a beaucoup de spectacles présentés sur l’Isle, mais c’est une saine compétition. Nous sommes fiers du travail accompli et nous sommes contents de l’avoir partagé avec les gens de l’Isle-aux-Coudres.»

La comédie «Ben voyons donc Germaine» sera présentée pour la dernière fois le 3 septembre et ce sera la fin pour cette pièce de théâtre. « Nous serons sûrement plus nostalgiques lors de la dernière, a soutenu Jany Fortin. Cela fait deux ans que nous la présentons et nous avons d’autres projets, dont un voyage en Californie tout comme Albert et Germaine. Nous pensons avoir laissé des traces positives avec cette pièce. Plusieurs spectateurs nous ont confié qu’elle avait semé des graines. »

Il reste six représentations de cette pièce avant la fin, dont une ce soir à 20 h. Les autres représentations se tiendront du 24 au 26 août et les 2 et 3 septembre. Pour réserver vos billets, composez le 418-438-2838.