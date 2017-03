Miss Sassoeur & les Sassys sont les gagnants du Cabaret Festif

La formation Miss Sassoeur & les Sassys ont remporté le prix du jury lors de la Grande finale du Cabaret Festif de la Relève. Les quatre musiciens obtiennent une bourse de 7000 $ remise par Sirius XM en plus de participer à la 8e édition du Festif cet été.

«Je suis très contente de gagner ce prix, a commenté la leader du groupe Miss Sassoeur. Ça nous garantit qu’on revient vous voir au Festif et nous avons d’autres dates en plus. J’ai plein d’autres moments à vivre ici. Je pourrai enfin goûter à vos fromages. Votre miel nous a porté chance.»

Émile Gruff a pour sa part conquis le public, ce qui permet au groupe de recevoir une bourse de 2000 $ de Derytelecom en plus de participer aussi à la 8e édition du Festif, qui aura lieu du 20 au 23 juillet.

D’autres prix ont été remis aux finalistes Lumière et MCC (Marie-Claudelle Chénard) ainsi qu’à Miss Sassoeur & les Sassys. Pour plus de détails et de photos, consultez la prochaine édition du journal le 22 mars.