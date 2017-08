Le ministre veut garder un médecin sur l’Isle

C’est un des différents points sur lesquels le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a rassuré les élus des municipalités de Charlevoix Ouest qui se sont déplacés aujourd’hui pour le rencontrer à Québec. « Nous avons eu une très belle rencontre d’une heure et quart avec beaucoup d’écoute de la part du ministre, rapporte la préfète de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard. M. Barrette nous a dit être très au courant du dossier du manque d’effectifs médicaux dans Charlevoix Ouest et il nous a assuré qu’il allait travailler le dossier », ajoute Mme Simard sans donner plus de détails.

Pour ce qui est de L’Isle-aux-Coudres, Mme Simard a mentionné durant l’entrevue téléphonique que le ministre voulait une présence médicale sur l’Isle.

À travers les discussions, il a aussi été question du plan clinique du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul et ce dernier sera maintenu, les usagers auront droit aux mêmes services selon ce qui aurait été avancé par le ministre Barrette.