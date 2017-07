La ministre Julie Boulet constate une belle effervescence dans la région

La ministre du Tourisme, Julie Boulet, était de passage dans la région de Charlevoix hier et aujourd’hui afin de rencontrer les divers organismes qui ont soumis près d’une vingtaine de projets. En point de presse, elle a indiqué que les organisations auront des réponses cet automne concernant ces projets qu’elle considère intéressants, mais qu’elle n’a pas pu chiffrer.

Par Lisianne Tremblay

La ministre Julie Boulet s’est entretenue avec les responsables des Grands rendez-vous cyclistes, du Symposium international d’art contemporain, du Musée maritime de Charlevoix, de Repère Boréal, de l’Observatoire de la géosphère, de Suroît aventures, de Tourisme Isle-aux-Coudres, des Moulins de l’Isle-aux-Coudres, des Vergers et de la Cidrerie Pedneault ainsi que la Maison d’affinage Maurice Dufour.

Elle constate une belle effervescence au Québec et dans Charlevoix dans le milieu du tourisme. «J’ai rencontré des gens passionnés, visionnaires et audacieux. Nous avons le devoir de se moderniser dans ce milieu. Il faut développer des produits créatifs pour faire vivre une expérience touristique différente. La région de Charlevoix fait partie du top 5 au Québec. Du petit projet au plus grand, chacun d’eux est structurant afin que Charlevoix devienne une destination encore plus prisée. Rêvez, ayez des idées et soumettez des projets. »

Concernant la demande de 25 000 $ des Grands rendez-vous cyclistes qui a été refusée, la ministre a proposé des solutions. « Cette demande a été refusée parce que l’événement doit se dérouler sur une période maximale de 40 jours alors que les Grands rendez-vous cyclistes se tiennent de mai à octobre et parce qu’ils ont lieu à des endroits différents, a-t-elle commenté. Je leur ai proposé de déposer à nouveau leur demande et se concentrer sur les deux week-ends les plus forts. Pour leur admissibilité, nous devrons vérifier le budget d’opération et l’achalandage. S’ils ne sont pas admissibles au programme, je pourrai me servir de mon montant discrétionnaire. »

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe de la ministre Boulet, Caroline Simard, était heureuse d’accueillir la ministre Julie Boulet pour une cinquième fois dans la région. « La ministre a proposé des solutions à chacun des projets. C’est un privilège de l’avoir dans la région pour deux jours. Beaucoup de projets ont été déposés. Nous avons aussi rencontré une quarantaine d’intervenants hier soir. Le projet concernant le moulin à eau des Moulins de l’Isle-aux-Coudres devrait obtenir une réponse bientôt puisqu’il a reçu une reconnaissance favorable du Fonds des petites collectivités. »