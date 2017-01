Crédit photo : Claude Boulet

Charlevoix, un lieu parfait pour les exercices militaires. Cette fois, c’est aux Palissades à Saint-Siméon que près de 120 militaires du Canada et de la France sont venus s’y entraîner. Le but est de permettre aux membres des forces armées des deux pays d’acquérir et de mettre en pratique de nouvelles compétences dans un environnement hivernal.

Dans notre deuxième reportage vidéo à venir mardi, les militaires des deux pays s’entraînent à grimper une paroi rocheuse à Cap-à-l’Aigle.