Mieux manger et bouger plus grâce à Minçavi

Le programme alimentaire Minçavi est accessible pour les Charlevoisiens qui souhaitent manger plus sainement et faire davantage d’activités physiques. Annick Leblond offre à chaque semaine des rencontres pour motiver les participants et partager ses recettes et ses expériences.

«Le but est de manger plus sainement sans privation ni frustration en variant son alimentation et d’être mince à vie, explique la conseillère. Les rencontres se déroulent de 4 à 7 h où les participants participent à une pesée et à une conférence sur différents thèmes. C’est important de motiver les gens puisqu’ils doivent changer leur mode de vie. Ils paient 10 $ pour y participer, ça fonctionne bien à La Malbaie, mais j’ai un groupe de 4 personnes seulement à Baie-Saint-Paul. Je souhaite me faire connaître davantage. À Baie-Saint-Paul, le programme n’était plus offert depuis 2007.»

Le programme Minçavi existe depuis 1984. Les rencontres se font les mardis à la salle de l’âge d’or de La Malbaie et les jeudis à Forum Jeunesse pour les participants de Baie-Saint-Paul.