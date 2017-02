Micro-entreprise de Vision Travail: des bijoux à la bonne heure!

Les participantes au programme Vision Travail du Centre des femmes de Charlevoix ont l’âme créative! Les bijoux de leur micro-entreprise, qu’elles fabriquent à partir de pièces d’horlogerie, sont à la fois uniques et magnifiques, en plus de servir une bonne cause.

Le programme Vision travail, d’une durée de 24 semaines, s’adresse aux femmes qui veulent un temps d’arrêt pour s’interroger sur leur avenir personnel comme professionnel. La mini entreprise en est une composante essentielle. «Ce sont les femmes qui décident, selon les objectifs et les besoins ciblées. Il faut faire connaître le centre et pour les femmes de cette cohorte, il y avait une volonté d’aider les familles dans le besoin », explique l’animatrice Annick Fortier qui, avec Isabelle Simard, accompagne les 8 femmes de la cohorte 2016-2017.

«Au départ, on a fait une tempête d’idées et on a eu l’idée de fabriquer des bijoux. On a décidé d’un commun accord car ici, les décisions sont prises en groupe dans un processus démocratique», explique Claire Dufour, une des 8 participantes. L’idée de travailler avec des pièces d’horlogerie a été suggéré par Marlène Simard. «Mon père était horloger et moi aussi. C’est un matériau exceptionnel », dit celle qui s’est occupé du « démantèlement » d’une centaine de montres dont les pièces servent maintenant à l’élaboration des bijoux. Sa participation à Vision Travail est une belle expérience. «Oui, j’ai un métier, mais ce n’est pas assez pour en vivre. Vision Travail est un fichu de beau programme qui nous permet de nous connaître. On suit plein de cours et de formations et ça nous aide à savoir ce qu’on a envie de faire pour les années qui viennent », explique Mme Simard.

Une journée par semaine est consacrée a la production des bijoux. Le reste du temps, les femmes suivent différents cours et formations qui les outillent pour le futur.

« Je suis venue faire Vision Travail parce que mon travail était plus ou moins épanouissant et j’avais besoin d’un temps d’arrêt, de réflexion. Le programme est très intéressant », explique Marie-Josée Grenier. Sa collègue Julie Dion abonde dans le même sens. « Je suis venue travailler la confiance en moi et expertiser dans quel domaine je serais mieux, où mon travail serait un plaisir et non un fardeau. Ça s’éclaircit de plus en plus! Et c’est enrichissant parce que chacun amène ses expériences, ça aide à faire des liens, à comprendre des choses », commente-t-elle, saluant le travail des animatrices. « Je regrette juste de ne pas être entrée en contact avec le centre des femmes plus tôt! J’ai été accueillie ici à bras ouverts, j’étais chez nous! », lance celle qui habite Charlevoix depuis 2 ans.

La production de bijoux a débuté il y a près de 2 mois. Les pièces s’écoulent rapidement, juste avec le bouche à oreille et via les activités qui se tiennent au centre des femmes. « Ça se passe très bien! On a rien exposé et ça roule. Les gens peuvent venir ici pour s’en procurer si ça les intéresse », conclut Annick Fortier. Les revenus liés à la micro-entreprise permettront d’offrir des bons d’achats en épicerie et en pharmacie aux familles défavorisées, une autre décision collective prise par le groupe.