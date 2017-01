Michaël Pilote veut devenir conseiller municipal

Michaël Pilote sera candidat pour un poste de conseiller municipal à Baie-Saint-Paul aux prochaines élections. S’il n’a pas encore déterminé le siège qu’il visera, les raisons pour expliquer son intérêt sont claires, nettes et précises.

L’infirmier clinicien, qui aura 24 ans en mai, se « présente pour représenter les jeunes. Ça prend une voix pour eux au conseil municipal », dit-il. Selon ce qu’il s’est fait dire par des contribuables, « les élus sont loin [des jeunes]. Il faut écouter la population même si la ville jouit d’une bonne réputation sur le plan touristique. Elle ne doit pas oublier son monde », lance-t-il.

Michaël Pilote se décrit comme un homme de défis. Il entend demeurera indépendant. Il n’appuiera aucun candidat à la mairie et se dit prêt à travailler avec tous ceux et celles qui seront élus. Le jeune professionnel de la santé se dit ouvert et appuiera, s’il est élu, « ce qui est bon pour Baie-Saint-Paul ».

L’aspirant conseiller veut « ramener des jeunes ici » et à l’intention de travailler sur un concept « de municipalité amie de la jeunesse ». Le prix des propriétés l’interpelle aussi. « Des jeunes qui reviennent dans la région ne choisissent pas Baie-Saint-Paul en raison du prix des résidences et des taxes municipales. Il faut s’intéresser à cette question. C’est bien beau de dire qu’on veut attirer des jeunes, mais les actions doivent se refléter partout », dit-il.

Le futur candidat est notamment connu pour son implication auprès d’Ambulance Saint-Jean. Il est le directeur de la division MRC de Charlevoix.