Le Météore décroche une place en séries

Grâce à leurs victoires lors de leur dernier tournoi de ligue le dimanche 19 mars à l’Académie Saint-Louis, l’équipe féminine de niveau benjamin de soccer intérieur du Centre éducatif Saint-Aubin jouera les demi-finales le 2 avril à Saint-Jean-Eudes. Les filles du Météore benjamin ont remporté deux matchs cette journée-là, un premier contre Louis-Jacques Casault 1 à 0 et un autre face à l’équipe de l’Académie Saint-Louis Yellow 10 à 0. Malheureusement, le Météore a perdu sa troisième partie 5 à 2 contre saint-Jean-Eudes, l’équipe qui occupe la première position au classement.

Les filles du Météore benjamin termine la saison régulière en troisième position sur huit équipes avec un une fiche de six victoires, trois défaites et une nulle avec 43 buts pour et 23 buts contre.