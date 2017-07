Les Merle des Isles relancent l’Hôtel Cap-aux-Pierres

Laurence, Jean-Christophe et Gabriel Merle des Isles, les propriétaires de l’Hôtel Cap-aux-Pierres, et Guy Rousset, président de la Société Hôtel Cap-aux-Pierres, ont reçu des partenaires de Charlevoix à un verre de l’amitié dans le but de renouer les liens et de monter le fruit des investissements effectués dans l’établissement depuis ce printemps. Ils souhaitent que la population puisse découvrir ce joyau de l’Isle-aux-Coudres.

Avec un nom prédestiné pour se porter acquéreur d’un tel complexe hôtelier, Laurence Merle des Isles avoue être carrément tombée en amour avec la région, un endroit sain, paisible où la sérénité permet de remettre au cœur de la vie les vraies valeurs d’une société.

Un peu désabusée de la vie en France, elle conçoit vivre dans un monde meilleur ici et comprend l’importance de devenir partenaire à 100% de l’économie locale. Elle a insisté pour que tous les achats effectués dans le cadre des rénovations le soient dans les entreprises de l’Isle-aux-Coudres et de Charlevoix.

Le président de la société gestionnaire de l’hôtel, Guy Rousset, déborde d’enthousiasme : « Nous voulons donner un nouvel élan à l’Hôtel Cap-aux-Pierres. 2016 a été une bonne année et 2017 laisse espérer des résultats tout aussi bons. Et 2018 sera exceptionnelle avec la venue du G7 dans Charlevoix. »

À Tourisme Charlevoix, on confirme que la région est vraiment sur une lancée et que Charlevoix surfera sur la vague du G7 pendant au moins cinq ans après le passage des grands de ce monde, avec des visiteurs en provenance de l’Europe, notamment de l’Angleterre et de l’Allemagne.

Pour revenir au complexe hôtelier, le plan de développement stratégique comprend l’arrivée de la production d’un théâtre d’été avec la maison de production Euphorie.

« Notre principale nouveauté: le théâtre d’été et sa comédie musicale All Shook Up, avec Olivier Berthiaume. Nous avons aménagé spécialement pour l’été une salle de 140 places à travers notre salle à congrès de plus de 400 places. Production Euphorie présente plus de 10 ans d’expérience sur l’île et travaille avec des gens d’ici. Nous espérons de bons résultats avec cette première adaptation originale de cette comédie mettant en avant-plan des chansons d’Elvis Presley », conclut Marc-André Bergeron, directeur général.