Matthias Van Steene réussit un bon classement

Les 7 et 8 janvier, Matthias participait à sa première course FIS, le circuit officiel pour tous les coureurs de 16 ans et plus, la Super Série Sports Experts au Mont-Sainte-Anne.

Le jeune athlète charlevoisien a réussi à se classer 41e sur 121 au classement général et même17e sur 67 chez les U-18 lors de la deuxième course. La première s’étant plutôt mal déroulée, Matthias a perdu un ski dans un virage dû à un profond trou sur la piste. Cette première journée a cependant été bien difficile pour un grand nombre de compétiteurs puisque 19 coureurs seulement ont réussi à se classer sur 125.

La Super Série Sports Experts présentée par Audi est un circuit de courses regroupant l’élite du ski nord-américain et mondial se déroulant tout au long de l’hiver à travers la province du Québec. Il s’agit de la 20e édition cette année. La prochaine course de Matthias se déroulera les 21 et 22 janvier à Saint-Sauveur.