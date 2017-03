Marie-Pier Chouinard lance sa troupe de spectacles

La patineuse professionnelle originaire de Saint-Hilarion, Marie-Pier Chouinard, se prépare à lancer sa propre troupe de patineurs de fantaisie pour présenter des spectacles de niveau international au Canada.

Par Gilles Fiset

La troupe, dont le nom n’est pas encore révélé, commencerait ses activités dès l’automne. « Je crois que l’on pourrait être opérationnel à 100 % à partir du mois de novembre », affirme Marie-Pier. Cette dernière spécifie cependant que durant les premiers balbutiements du projet, deux patineurs de haut niveau seraient amplement suffisants, mais que ce nombre pourrait augmenter jusqu’à une dizaine, si tout se passe comme prévu.

Ce sont les immenses possibilités versus l’absence de troupe du genre au pays qui ont décidé Marie-Pier à se lancer dans cette grande aventure. « J’ai fait des spectacles de patinage partout ou presque à travers le monde, mais jamais véritablement au Canada. Il n’y a pas de troupe stable ici, comme en Allemagne par exemple. Pourtant on est un pays de glace et on a beaucoup de patineurs de talent qui ne savent plus quoi faire après leurs années de compétition s’ils ne veulent pas travailler à l’étranger. Si ça marche ailleurs, pourquoi pas ici », explique la patineuse professionnelle charlevoisienne. « Au Mexique, où je participe à des spectacles, ils n’ont même pas de glace. Les spectacles se font à l’extérieur et c’est tout un travail pour en faire », ajoute la patineuse qui revient justement de ce pays où elle a participé à une production chorégraphique pendant plusieurs mois.

Un marché sans limites

Pour la patineuse, le nombre d’endroits et d’événements durant lesquels sa future troupe pourrait se produire est presque illimité. « Les possibilités ici sont infinies quand on pense aux salles de spectacle, aux festivals ou au Carnaval de Québec par exemple », dit-elle en ajoutant qu’elle va essayer d’éviter les arénas cependant, ces dernières ne conviendrait pas au type de spectacle qu’elle veut présenter.

De la glace synthétique si nécessaire

Marie-Pier planche déjà sur son plan d’affaires et rien n’est laissé au hasard. « Pour les salles où il sera difficile, voire même impossible, de préparer une patinoire en vraie glace, on pourra se servir de glace synthétique. On peut facilement produire un spectacle sur ce genre de surface, et on pourra même s’en servir quand la température fera des siennes comme quand il pleut l’hiver », énonce-t-elle.

À distance… encore

Malheureusement, la jeune entrepreneuse doit prendre l’avion pour l’Allemagne avant la mi-mars pour y performer dans un spectacle de patinage de fantaisie à Phantasialand. « C’est le même spectacle que j’ai fait l’an denier et j’y incarne encore une jeune fille de collège riche », précise Marie-Pier qui ne se laissera cependant pas arrêter par la distance pour lancer sa troupe. « Je vais travailler à partir de mon ordinateur en Allemagne après mes eprésentions. Je suis toujours pleine d’énergie à dépenser juste après avoir performé, car je suis sur l’adrénaline et travailler me permet de me calmer », révèle-t-elle.

La jeune femme d’affaires a de l’expérience pour lancer son entreprise à distance. L’année dernière, elle a développé avec quelques autres associés canadiens sa propre boutique en ligne de vêtements dont elle est la conceptrice, Demandegénérale.com, à partir… de l’Allemagne. L’entreprise se porte bien d’ailleurs. « Le plus difficile a été de démarrer la ligne de vêtements et de créer à partir de rien tout en faisant les ajustements pour les grandeurs, etc. Maintenant que j’ai mes modèles de base, je n’ai plus qu’à en ajouter des nouveaux de temps en temps et je laisse la gestion à mes partenaires d’affaires. Il y a même une boutique à Montréal qui a commencé à vendre nos vêtements, en plus du web, et ça va vraiment bien », confie Marie-Pier.

Instagram

Pour ceux qui s’intéressent à la mode, au patinage artistique ou à toutes sortes de choses comme les voyages ou la vie dans les autres pays, Marie-Pier vous invite à la suivre sur son compte Instagram.

Voici la vidéo promotionnelle du spectacle au Mexique. On peut y voir Marie-Pier tout le long et particulièrement à la sixième minute.

Marie-Pier et une robe de chambre qu’elle a elle-même conçue. (Photo offerte)