Marie-Luce Simard célèbre ses 100 ans

C’est entouré de ses sept enfants, ses 15 petits-enfants et ses 19 arrières petits-enfants que Marie-Luce Simard célébrait ses 100 ans ce dimanche. Originaire de Baie-Saint-Paul, Mme Simard s’est beaucoup impliquée pour le droit des femmes, pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et comme présidente de l’AFÉAS. Quelques 100 invités étaient présents au CHSLD de Baie-Saint-Paul pour souligner cette journée avec cette femme d’exception.

Mme Simard est demeurée dans sa maison, située à Baie-Saint-Paul jusqu’à ses 95 ans. « J’ai eu une hernie à l’intestin et j’ai dû être opérée, a-t-elle confié. J’ai choisi la vie, j’ai toujours eu une attitude positive. Je suis demeurée active, il ne faut pas arrêter de bouger. C’est ce qui a contribué à ma longévité. »

Marie-Luce Simard était heureuse d’être fêtée aujourd’hui même si sa fête est le 5 novembre. Ses enfants lui ont réservé plusieurs surprises dont la présence du maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin et de la députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix, Sylvie Boucher.

Plus de détails sur cette célébration dans la prochaine édition du Journal.