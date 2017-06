La marche pour la vie est commencée (vidéos)

Les équipes de marcheurs du Relais pour la vie 2017 se sont élancées sur la piste de vélo derrière le centre éducatif Saint-Aubin peu après 19 h ce samedi soir. Les survivants (en maillot jaune) ont précédé le départ des autres marcheurs en procédant à un tour de piste d’honneur et très émouvant. Les participants se relaieront pour marcher tout le long de la nuit jusqu’à 7 h demain matin. C’est un rendez-vous demain matin pour connaître le montant amassé par les équipes et la vente de bougies de commémoration. Les gens sont invités à venir encourager les marcheurs et allumer une bougie en souvenir d’une personne qui a perdu son combat contre le cancer.

Départ des survivants.

Arrivée des survivants, ceux qui ont vaincu définitivement ou momentanément la terrible maladie.