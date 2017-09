Marché public: les citoyens invités à donner leur opinion

Tel que mentionné la semaine dernière, le Train de Charlevoix entame une grande consultation concernant le marché public de Baie-Saint-Paul. Pour ce faire, la municipalité invite les citoyens à répondre à un sondage en ligne, qui prend seulement quelques minutes à remplir.

Cette consultation permettra entre autres d’évaluer les besoins des Baie-Saint-Paulois et de mieux y répondre. Tous les résidents peuvent donner leur opinion puisque le but est de savoir pour quelles raisons les gens de Baie-Saint-Paul fréquentent régulièrement, de temps à autre ou même rarement le marché public.



Le marché public de Baie-Saint-Paul souhaite remplir sa mission commerciale en plus de se renouveler. L’expert en service à la clientèle, ENIPSO, a été mandaté pour sonder l’opinion des résidents de Baie-Saint-Paul. Chaque réponse est importante et toutes les données recueillies sont anonymes et confidentielles. Le lien pour répondre au sondage est le suivant : https://enipso.shopmetrics.com/iwr.asp?project=1909-692