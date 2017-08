Marché public à Baie-Saint-Paul, une vaste consultation s’impose

Une grande réflexion sera effectuée quant au marché public de Baie-Saint-Paul, qui est actuellement géré par le Train de Charlevoix et qui a lieu chaque dimanche à l’Hôtel & Spa le Germain Charlevoix. Les producteurs, les artisans, la clientèle et les résidents de Baie-Saint-Paul seront interpellés afin d’établir un constat et le présenter aux différents partenaires financiers selon la directrice générale du Train de Charlevoix, Nancy Belley.

Une consultante externe a d’ailleurs été engagée pour effectuer ces sondages. « Notre but est que le milieu s’approprie le marché public. La clientèle touristique, les producteurs et les artisans seront sondés et cela débutera dès ce dimanche, a fait savoir Nancy Belley. Nous pensons que les gens de Baie-Saint-Paul ne se sont pas encore appropriés le marché public. La Ville de Baie-Saint-Paul, qui est un de nos partenaires, sondera sa population aussi à cet effet. Nous voulons savoir les besoins des résidents, ce qu’ils souhaitent avoir comme marché et si c’est le meilleur endroit pour tenir l’activité. Tout est ouvert pour nous. »

La consultante présentera les données recueillies lors d’une rencontre avec les producteurs et les partenaires financiers vers le début octobre. « Ces données nous permettront d’alimenter notre réflexion afin de prendre les meilleures décisions pour 2018, a poursuivi Mme Belley. Nous savons que notre clientèle du train trouve cela génial de sortir et d’avoir aussitôt accès aux produits régionaux. Le marché public se porte bien et rejoint aussi une clientèle touristique, mais dans un premier temps, un marché public c’est pour les résidents. Si le milieu veut que le marché se poursuive, il devra s’impliquer. »

Rappelons que l’équipe du Train de Charlevoix a dû se retrousser les manches rapidement pour la tenue du marché public cette année à la suite de la dissolution du Grand marché de Charlevoix, le 11 avril dernier. « À ce moment-là , nous travaillons sur un plan de restructuration majeure afin de se concentrer sur le Train de Charlevoix, qui a d’ailleurs accueilli 50 000 passagers cet été, a rappellé Nancy Belley. Notre but est d’abord d’amener les gens dans la région par notre train. Réseau Charlevoix avait la gestion du marché public dans son mandat initial, mais nous ne sommes pas sûrs que c’est nous les meilleurs pour assurer cette gestion. »

Le marché public se poursuit jusqu’au 15 octobre sur le site du Train de Charlevoix et de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. Il est ouvert de 10 h à 15 h à tous les dimanches.