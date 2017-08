Marc Larouche dans le vidéoclip de Jean Beaulne

Marc Larouche, originaire de La Malbaie, agit comme pianiste dans le vidéoclip de la chanson «My way» de l’ancien Baronet Jean Beaulne. Le communicateur Larouche a aussi produit et réalisé le document du crooner.

C’est lors d’une rencontre avec le chanteur dans un événement littéraire que l’idée du clip a germé. M. Larouche explique : « Il lançait l’album des Baronets en hommage à Pierre Labelle et René Angelil. Je lui ai dit en boutade qu’il aurait besoin d’un vidéoclip pour montrer à son amie Céline Dion. Il m’a dit qu’il voudrait bien, mais qu’il fallait un caméraman, un studio, un piano et un pianiste, et qu’il n’avait rien de cela».

Vite fait…

Après quelques démarches rapides auprès de ses connaissances, M. Larouche attrape le téléphone et apprend rapidement au chanteur que le clip sera tourné la journée même, dans les locaux de l’école de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup et que l’un de ses amis accepte de capter les images. «Le pianiste…ce sera moi. J’en joue depuis 48 ans. Il était subjugué».

Jean Beaulne a interprété sa chanson à trois reprises afin de prendre tous les plans requis. En une heure, tout était tourné. «Je connaissais la façon de faire, ayant déjà participé au tournage du vidéoclip de Chloé Sainte-Marie», poursuit celui qui a aussi réalisé le montage.

Concept hommage

Marc Larouche fait revivre à Jean Beaulne deux époques de sa vie : celle où la présence des Baronets provoquait des émeutes, et aujourd’hui, alors qu’il écrit des livres et donne des spectacles. Des scènes complémentaires ont été tournées à Montréal sur la scène d’un bar qu’ironiquement, les Baronets fréquentaient dans les années 50.

Le clip «My Way» se vend 10$ en version numérique ou support DVD sur le site www.laboiteamarc.com.