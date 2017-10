La Malbaie revoit sa tarification des loisirs

Par Éric Maltais

Comme en avait décidé le conseil de ville lors de sa dernière assemblée régulière, le Service des loisirs et de la culture a rendu publique la nouvelle grille tarifaire de son gym afin de répondre aux besoins des citoyens et à la tendance du marché.

Au cours des derniers mois, le Service des loisirs et de la culture avait amorcé une grande réflexion sur les services et les tarifs offerts aux citoyens en ce qui concerne les activités physiques. Dans le but de favoriser le développement de saines habitudes de vie et d’avoir des citoyens actifs, comme le veut la mission d’un gym municipal, la nouvelle grille tarifaire plus accessible est entrée en vigueur depuis le 3 octobre, soutient le directeur Dominic Marier.

De plus, suite à l’implantation d’un nouveau logiciel de gestion, plusieurs nouvelles possibilités sont maintenant offertes, dont l’inscription en ligne aux activités. Il est aujourd’hui possible de renouveler son abonnement au gym en ligne et de bénéficier de tarifs préférentiels pour les résidents de La Malbaie. Cette nouvelle gestion permet, selon M. Marier, d’offrir des abonnements de fin de semaine, valides du vendredi 18 h au dimanche 16 h, et des abonnements étudiants, valides les midis seulement pour aussi peu que 75 $ pour l’année scolaire.

De plus, pour initier et stimuler la pratique de l’activité physique chez les jeunes et favoriser la conciliation loisirs-famille, les élèves « apprentis », dont l’âge varie de 9 à 11 ans, seront admis gratuitement lorsqu’ils seront accompagnés d’un parent abonné. Ils auront en plus droit à un programme d’entraînement général, accompagné d’un code d’éthique à respecter pendant leur visite.

Lors d’une consultation, plusieurs usagers ont fait part de leur vision pour le développement de l’offre. « Suite aux commentaires reçus, nous en sommes venus à la conclusion qu’il y avait un besoin pour une salle adaptée pour les cours de groupe. Nous avons donc procédé au réaménagement d’une salle adjacente à la salle d’entrainement qui permet d’accueillir des groupes entre 10 et 20 personnes, de jour comme de soir. Déjà cet automne, des cours de yoga, de spinning et d’entrainement latino y sont offerts, mais d’autres disciplines s’y grefferont au cours des prochains mois », ajoute le directeur.

La grille tarifaire complète pour les abonnements ainsi que l’offre de cours sont disponibles sur le site Internet de la ville. D’autres changements sont à prévoir pendant l’année, toujours en collaboration avec la clientèle et les citoyens.