La Malbaie et les retombées du G7

Même si les personnes responsables de l’organisation du G7 dans Charlevoix demeurent très discrètes – et le seront tout au cours des prochains mois – les dossiers municipaux débloquent comme par magie pour la Ville de La Malbaie.

Ainsi, lors de l’assemblée du conseil lundi, la Ville a donné son accord à un bail de location d’un espace à Saint-Fidèle à Bell afin de permettre l’installation d’une tour qui améliorera la transmission de la téléphonie cellulaire. Avec Sagard et Saint-Urbain où seront aussi implantés de nouveaux équipements, les abonnés de Charlevoix devront ressentir à court terme les effets de ces améliorations sur les réseaux. D’autres équipements ont aussi été installés par Bell dans des poteaux de La Malbaie, augmentant ainsi la capacité de transport des données en termes de mégabits. La Ville a de plus adopté une résolution appuyant Bell Canada dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement québécois.

Quant aux infrastructures routières, La Malbaie a adopté un avis de motion pour la présentation d’un règlement d’emprunt pour des travaux de plus de 600 000 $, selon le plan d’intervention en infrastructures routières local (PIIRL), financés à plus de 80% par le gouvernement. Il s’agit de restaurer une partie du chemin Mailloux et du rang Saint-Charles, menant vers l’aéroport.

Une résolution permettra en plus d’aller de l’avant avec des travaux routiers pour la restauration du boulevard Kane à la hauteur de la rue Lecourtois en 2018, en plus de la rue John Nairne, à partir du nouveau stationnement de la rue Vincent, et du carré Saint-Philippe. Dans ce dernier cas, l’objectif est d’améliorer les infrastructures en vue de la construction de 120 unités de la Résidence des Bâtisseurs l’an prochain. Pour la Ville, il s’agit d’investir le retour de la taxe d’accises de plus de 2,5 M$ du gouvernement.

Concernant le stationnement sur la rue Vincent, l’asphaltage est commencé, tandis que le nouveau stationnement logé entre les rues Nairne et Saint-Étienne sur les terrains de l’ancienne cordonnerie et de l’Hôtel Lapointe sera aménagé au cours des prochains jours, le contrat ayant été octroyé à Fernand Harvey & Fils pour 187 500 $.

Port de refuge

La Ville a adopté une résolution afin de subventionner le Port de refuge pour la somme de 10 000 $, en ajout aux 8 000 $ que la MRC de Charlevoix-Est s’était engagée à verser, afin de refaire les bras d’attache au quai, devenus tellement désuets que la direction avait remis en cause le maintien des opérations estivales pour des raisons de sécurité.