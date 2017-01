La Malbaie repense ses ateliers préscolaires

La suspension des ateliers Les Petits copains organisés par la Ville de La Malbaie ne fait pas le bonheur de certains parents qui y voient la disparition d’un bon service au profit d’une économie. À l’Hôtel de Ville, on dit comprendre leur déception et on confirme qu’une analyse est en cours pour offrir les meilleurs services aux meilleurs moments pour les parents.

La directrice générale de La Malbaie explique que la décision de suspendre les ateliers « n’est pas basée sur des considérations financières, mais sur la nécessité d’analyser les besoins des familles pour mieux répondre à leurs besoins ».

Caroline Tremblay explique que les ateliers, Les Petits copains destinés aux enfants de 3 à 5 ans, représentaient 30 000$ en salaire plus les frais indirects alors que les revenus s’élevaient à 10 000$. « La Malbaie n’a pas l’intention de couper dans les services aux familles. Au contraire, nous recherchons la meilleure formule possible. Nous échangeons avec les parents concernés », dit-elle.

Pour la session terminée en décembre 2016, 24 inscriptions étaient parvenues à la Ville. Le quart concernait des enfants qui ne résidaient pas à La Malbaie.

La Malbaie justifie sa décision par la baisse de la clientèle. Les inscriptions aux Petits copains ont fondu de 51% entre 2012 et 2016. « À l’inverse, l’activité parent-enfant (6 mois à 5 ans) Pirouette et cabriole, qui est gratuite, est très populaire. Elle regroupe une soixantaine de personnes par rencontre tenue la fin de semaine. Nous sommes prêts à étendre le service. Les deux activités ne sont pas du tout en compétition », indique la directrice générale.

La Malbaie n’annonce pas officiellement la disparition des Petits copains. La baisse des inscriptions et la réalité des parents ont poussé la ville à réfléchir « pour investir aux meilleurs endroits », ajoute Caroline Tremblay qui rappelle que l’activité n’est plus offerte depuis 2015 à Rivière-Malbaie et que Clermont a cessé de l’offrir en 2014.

La directrice générale de La Malbaie mentionne aussi que le service des loisirs « bonifie sans cesse son offre et l’adapte à la réalité des parents. Quels sont les besoins des parents d’aujourd’hui? Est-ce que notre offre y correspond? C’est à ces questions que l’on doit répondre », termine Caroline Tremblay.