La Maison Otis renaîtra : retour du cabaret, du spa et du centre d’affaires

Le nouveau propriétaire du monument touristique de Baie-Saint-Paul ne veut pas se contenter de rouvrir l’auberge; il veut lui redonner son lustre d’antan avec son restaurant, son spa, son centre d’affaires et même son cabaret.

Par Gilles Fiset

« L’auberge va être rénovée entre autres parce que les chambres en ont besoin, mais on veut aussi rouvrir les commerces attenants qui ont malheureusement fermé – le spa, le restaurant, le centre d’affaires et le cabaret – tout en continuant d’avoir une chocolaterie et un café », affirme Martyne Huot, porte-parole des Sommets Charlevoix, l’entreprise de l’homme d’affaires Louis Chapdelaine, qui s’est porté acquéreur de la Maison Otis dernièrement.

« On a fait nos devoirs cependant, on a parlé aux gens, aux commerçants et aux décideurs pour être certain de ne pas faire les mauvaises choses, par exemple ouvrir un commerce qui existerait déjà dans Baie-Saint-Paul. On ne veut pas se partager le marché », explique Mme Huot, qui espère pouvoir ouvrir avant le début du G7. Cette dernière est cependant consciente qu’il y a beaucoup à faire.